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航空運輸 美中互槓
美國運輸部3日警告，如果中國大陸不允許美國的航空公司恢復在大陸航班，將暫停中國大陸航空公司飛往美國的客運航班，美中兩國緊張關係再度升溫。
美國運輸部已發布此通知。彭博引述兩位不願公開身分的知情人士表示，此舉是因應大陸未恢復允許美國航班在新冠肺炎疫情後擴大服務。兩國今年因疫情航班曾大幅削減。
路透稍早報導，三名知悉詳情的美國政府和航空公司主管透露，川普政府計劃從6月中旬起，禁止中國大陸客機飛往美國，藉此向北京施壓，要求讓美國各大航空公司的航班復飛。報導指出，川普政府預定3日宣布這項決定，以示對北京未能遵照現行協議讓美中航班恢復營運的懲罰。
美中關係近幾個月來已惡化，一大因素是川普政府指責大陸對新冠肺炎疫情處理不當。
川普政府5月22日指控中國政府從中作梗，導致美國的航空公司無法恢復飛大陸航線的航班，並命令四家中國大陸航空公司向美國政府提報航班表。
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