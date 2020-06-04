OPEC+會議有變 油價紅翻黑

彭博資訊引述知情人士說，OPEC+將不會提前在4日開會，而且預定下周舉行的會議也可能不會召開，除非所有國家先同意履行之前承諾的減產額度，受此消息影響，3日一度漲破每桶40美元的布蘭特 原油由紅翻黑。

路透引述消息人士報導，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）的兩個最大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯已敲定初步協議，將現行的減產延長一個月，並強力施壓要求所有國家須切實履行減產承諾。

OPEC+上月同意在5-6月每日減產970萬桶（約占全球產量的10％）以拉抬油價，減產的數量創歷史新高。各國為防疫而實施的封鎖措施，造成原油需求銳減，拖累油價走低。

OPEC+正在討論6月以後維持減產協議，而非在7月放寬減產上限。一名OPEC的消息人士說：「任何延長減產的協議都以在5月未完全遵守的國家為先決條件，這些國家在接下來的幾個月中須擴大減產以抵銷其過剩產量。」

OPEC+也在考慮OPEC輪值主席阿爾及利亞的建議，將預定9-10日舉行的會議提前至4日召開。但消息人士說， 提前於4日開會仍是以遵守減產為條件，現在的討論是針對未完全遵守減產協議國家的執行標準，及其在未來幾個月如何彌補過度生產。

伊拉克與奈及利亞這兩個OPEC會員國，在5月未切實遵守其減產目標，而哈薩克也未完全履行OPEC+最新減產協議所規定的義務。

OPEC+會議恐生變的利空，造成國際油價3日盤中由紅翻黑，布蘭特原油期貨小跌0.6%至每桶39.33美元，稍早一度升破40美元關卡至40.53美元；紐約原油期貨則在平盤附近狹幅波動，小漲0.16%至每桶36.87美元，稍早一度漲逾3%至38.18美元。

在中國大陸持續復甦以及其他經濟體逐漸解除疫情封鎖措施的帶動下，油價在最近幾天從4月的低點回漲。

布蘭特原油昨（3）日一度漲破每桶40美元，創三個月新高。中下游石化業者憂，這波油價彈太快，恐不利產品利差，將壓縮業者的獲利空間。 法人則說，油價彈，乙烯、丙烯等烯腈類的產品價格快速回升，有利於上游台塑化、中油等廠商，但對於中下游石化品則不利。

國內EG（乙二醇）大廠中纖董事長王貴賢就表示，這波油價的報復性反彈太快，帶動石化重要原料乙烯價格從每噸300多美元，已經彈到700多美元，恐壓縮下游石化品的利差空間。

他認為，現在整體市場都弱，油價和乙烯價格沒道理那麼強，這波油價強彈主要是資金面太寬鬆，很難持續。