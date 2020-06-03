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投資人聚焦經濟重啟 美股道指早盤漲逾200點
投資人對經濟重啟的樂觀情緒，3日繼續推升美股；道瓊工業指數早盤上揚228點或0.9%，標普500指數漲0.7%、那斯達克指數漲0.3%。
有「小非農」之稱的美國ADP就業數據3日出爐，顯示5月民間企業再裁276萬個員工，凸顯為遏制新冠肺炎疫情實施的限制措施持續影響商業活動，但5月數據遠低於路透訪調經濟學家原先估計的減少900萬人。
受惠於經濟重啟的個股廣泛上揚。美國航空、達美航空、聯合航空股價都上升逾2%。摩根大通、富國銀行、美國銀行分別上漲至少2.9%。
Leuthold集團首席市場策略師包森說，儘管市場面臨幾項重要題材，包括全國暴動、美中關係，以及新冠肺炎疫情，但股市投資人最關注的，仍是美國與全球各地重啟經濟活動。
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