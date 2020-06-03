快訊

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資人聚焦經濟重啟 美股道指早盤漲逾200點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
投資人對經濟重啟感到樂觀，美股3日開盤上揚。路透
投資人對經濟重啟感到樂觀，美股3日開盤上揚。路透

投資人對經濟重啟的樂觀情緒，3日繼續推升美股；道瓊工業指數早盤上揚228點或0.9%，標普500指數漲0.7%、那斯達克指數漲0.3%。

有「小非農」之稱的美國ADP就業數據3日出爐，顯示5月民間企業再裁276萬個員工，凸顯為遏制新冠肺炎疫情實施的限制措施持續影響商業活動，但5月數據遠低於路透訪調經濟學家原先估計的減少900萬人。

受惠於經濟重啟的個股廣泛上揚。美國航空、達美航空、聯合航空股價都上升逾2%。摩根大通、富國銀行、美國銀行分別上漲至少2.9%。

Leuthold集團首席市場策略師包森說，儘管市場面臨幾項重要題材，包括全國暴動、美中關係，以及新冠肺炎疫情，但股市投資人最關注的，仍是美國與全球各地重啟經濟活動。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

美國制裁香港影響如何 分析指主要衝擊信心

青瓦台：韓式防疫對經濟影響最小 優於全面封鎖

評論：明尼亞波利斯不是香港

美國5月ADP就業減276萬人 比預期小

相關新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

美國運輸部3日證實，將從6月16日開始，禁止中國客機飛往美國，並稱此舉旨為迫使北京允許美國客機重啟中國航線。達美航空與聯...

投資人聚焦經濟重啟 美股道指早盤漲逾200點

投資人對經濟重啟的樂觀情緒，3日繼續推升美股；道瓊工業指數早盤上揚228點或0.9%，標普500指數漲0.7%、那斯達克...

新加坡股市終於進入牛市 比亞洲其他股市晚數周達陣

新加坡海峽時報指數3日收漲3.4%，創兩個月來最大漲幅，且終於從3月低點上漲21%，符合牛市定義，比亞洲其他股市晚了數周...

叫車5月回升26% Lyft降低虧損預期

根據叫車業者Lyft向美國證管會（SEC）提交的文件，隨各州開始重啟，Lyft上月業務已有所成長，但總叫車數仍較去年同期...

GDP的憂鬱 vs. Zoom的狂喜 兩個數字看見美國經濟劇變

美國2日公布了兩項財經數字，一是國會預算辦公室預測，新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊可能長達10年，未來10年美國國內生產毛額（GDP）將因疫情減少3%。另一個數字是視訊會議軟體Zoom公布第一季財報，拜疫情之賜，年增率高達169%。這兩個驚人數字說明了，美國的經濟已因這場疫情產生巨變。

彭博：台灣擬推100億元研發補助計畫 吸引外國晶片業者

全球半導體技術競爭戰可能進一步升溫。彭博資訊報導引述知情人士報導，台灣行政院計劃撥款新台幣100億元（3.35億美元），...

美國這類股真衰！疫情、示威、颶風全掃到了

對美國保險公司而言，2020年情況似再糟不過了。先是新冠肺炎疫情來襲，最近全美各地又因一名非裔男子遭警察暴力執法致死而鬧...

漲得有理或太樂觀？美股無畏疫病、美中緊張和暴動

美國股市最近屹立不搖，無畏新冠肺炎死亡病例仍逐日增加、美中貿易緊張情勢再起、非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死激起示威暴...

疫情導致需求增 新加坡計程車龍頭加入送藥行列

受到疫情影響，新加坡政府鼓勵民眾盡可能待在家裡，降低感染風險。自1月以來，星國公立醫療機構宅配藥物給患者的需求大增，現在...

Nissan宣佈關閉車廠影響3000人 西國勞工紛抗議

日本汽車大廠宣佈關廠，巴塞隆納工人不安走上街頭抗議！日本汽車大廠Nissan上週宣佈將關閉位於西班牙巴塞隆納的汽車工廠。而此關廠的決定將花費超過14億歐元，受影響人數高達3000人，消息一出，引發當地民眾不滿，紛紛走上街頭抗議，西班牙政府則不斷提出方案斡旋。

加國三大電信商避開華為 選愛立信諾基亞建5G網路

加拿大最大的兩家電信公司貝爾、研科宣布，與瑞典愛立信和芬蘭諾基亞公司合作建設5G網路，未讓陸企華為參與這一專案。

全球科技品牌亞馬遜居榜首 台積電第41

英國品牌顧問公司Brand Finance全球百大科技品牌報告出爐，亞馬遜（Amazon）高居第1，台積電是台灣唯一入榜...

熱門新聞

美國民兵進駐林肯紀念堂！大陣仗展示武力惹怒網友

錄音檔證實「中國延遲公布病毒資訊」 美媒揭世衛也備感挫折

痛！美又發生警察暴力 6警破窗、電擊 強拉2學生下車

紐約77年首實施宵禁…不肖分子趁亂打劫 民眾嘆「淪海盜之地」

英相強生：可能給予300萬港人申請英國公民的機會

只待一聲令下！1600名美國陸軍準備進入華府特區平亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。