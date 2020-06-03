新加坡股市終於進入牛市 比亞洲其他股市晚數周達陣

新加坡海峽時報指數3日收漲3.4%，創兩個月來最大漲幅，且終於從3月低點上漲21%，符合牛市定義，比亞洲其他股市晚了數周。

星國股市過去一個月由房地產類股與金融類股領漲。新冠肺炎疫情重創了仰賴貿易的星國經濟，但由於星股價位處於紀錄低點，在過去幾個月吸引投資人湧入。新加坡2日鬆綁為期兩個月的封鎖，重啟75%的經濟，也使市場情緒更為樂觀。

然而，新加坡今年國內生產毛額（GDP）料將萎縮4%至7%，為星國自1965年獨立以來最糟糕的經濟表現。

IG亞洲公司市場策略師潘婧怡說，經濟重啟的樂觀情勢，是本周星國股市上揚的主因，而且美中關係似乎並未太過糟糕。她認為，市場情緒短期內仍將保持樂觀，不過新冠肺炎相關的擔憂，今年仍將構成星股壓力。