叫車5月回升26% Lyft降低虧損預期

根據叫車業者Lyft向美國證管會（SEC）提交的文件，隨各州開始重啟，Lyft上月業務已有所成長，但總叫車數仍較去年同期大幅下滑。

Lyft 5月從平台叫車的數量月增26%，主因為4月美國很少有解封的地方。不過，Lyft總叫車數仍比一年前銳減70%。Lyft的數據可供投資人初步了解各州重啟後的企業經營狀況。

Lyft補充說，如果6月平均共乘叫車數和5月的水準差不多，第2季經調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）虧損將不會超過3.25億美元，優於原估的虧損3.6億美元。

Lyft 2日盤後股價漲逾4%。