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OPEC+提前開會生變數 油價應聲翻黑

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

由於沙烏地拉伯和俄羅斯強硬要求某些國家須切實履行其產量配額的承諾，令外界質疑石油輸出國組織及盟國（OPEC+）能否提前舉行會議，以討論延長減產協議。國際油價3日盤中應聲由紅翻黑。

知情人士說，沙、俄兩國告訴OPEC +其他成員，如果伊拉克、奈及利亞等國家沒有堅定承諾履行其供應限制，原計劃於6月初舉行的討論延長減產協議的會議，可能不會舉行。

若未修改這項減產交易，OPEC+將從7月開始放寬其減產上限，紐約原油期貨價格3日應聲由紅翻黑，下挫0.38%至每桶36.67美元；倫敦布蘭特原油期貨也跌近1%至每桶39.18美元。

四天前首度傳出OPEC+有意提前在本周四（4日）舉行會議，目前仍未對確切日期達成共識。儘管延長減產一個月的計畫獲得會員國的支持，但與會代表說，沙、俄兩國正在尋求保證，所有成員國都須遵守承諾的減產計畫。

OPEC 俄羅斯 奈及利亞

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