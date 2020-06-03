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美國這類股真衰！疫情、示威、颶風全掃到了

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死引發示威抗議潮蔓延全美，商店櫥窗遭示威者砸碎，相關保險損失可能使保險公司處境雪上加霜。美聯社
非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死引發示威抗議潮蔓延全美，商店櫥窗遭示威者砸碎，相關保險損失可能使保險公司處境雪上加霜。美聯社

對美國保險公司而言，2020年情況似再糟不過了。先是新冠肺炎疫情來襲，最近全美各地又因一名非裔男子遭警察暴力執法致死而鬧動亂，緊接著颶風季節1日展開，財產和意外險公司只能挫咧等。

巴隆周刊（Barron's）報導，產險和意外險公司已有疫情衍生的保險損失要面對 ，現在又得擔心全美各地示威暴動導致的財產損失，不巧颶風季節1日又展開，業者只能祈求平安度過。

然而，投資人似乎不太擔心。SPDR標普保險業ETF 2日漲1.5%，同日標普500指數收盤只漲0.8%。

Keefe, Bruyette & Woods分析師席爾茲研判，示威抗議相關的保險損失將會「相對輕微」，相較之下，新冠疫情相關損失對保險業影響較大。他說：「我們相信，疫情相關（產險和意外險）承保損失本身，對多數業者將構成一種盈餘事件」。

所謂「盈餘事件」，意味疫情損失不至於大到迫使業者必須籌措新資本、稀釋現有股東股權。這對保險業算是不幸中的大幸。

席爾茲說，保險業現在面臨一個更大的風險：颶風若來襲並釀成重大災損，對已經面臨疫情相關損失的業者而言，處境不啻是雪上加霜。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測 ，2020年可能有三到六個重大颶風來襲。

這些風險已局部反映在股價上。標普500中的保險業成分股今年來已下跌19%，保險業ETF跌幅達21%。

辛辛那提金融（ Cincinnati Financial）今年來更大跌42%，預期本益比跌到約16倍，席爾茲指出這檔股票尤其令人擔心，因為該公司的「商業財產保單通常不含病毒除外條款」，可能面臨因疫情中斷商業活動而產生的問題。

保險 疫情 颶風

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