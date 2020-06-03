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漲得有理或太樂觀？美股無畏疫病、美中緊張和暴動

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國股市最近屹立不搖，無畏新冠肺炎死亡病例仍逐日增加、美中貿易緊張情勢再起、非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死激起示威暴動潮席捲全美。美聯社
美國股市最近屹立不搖，無畏新冠肺炎死亡病例仍逐日增加、美中貿易緊張情勢再起、非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死激起示威暴動潮席捲全美。美聯社

美國股市最近屹立不搖，無畏新冠肺炎死亡病例仍逐日增加、美中貿易緊張情勢再起、非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死激起示威暴動潮席捲全美。任一因素本可能嚇跌美股，但目前為止投資人似乎都不為所動。

財經新聞網站MarketWatch報導，分析師和投資人表示，現在市場聚焦於新冠肺炎疫情趨緩，以及逐步解除經濟限制，因此股價有撐。至於非關經濟的示威抗議和地緣政治紛爭，則暫時拋在一旁。

Vantagepoint投資顧問公司投資長韋克說：「近幾周來負面新聞很多，市場仍把焦點擺在全國各地持續重啟經濟。我們開始見到大大小小的企業恢復營業，而且融資利率極低。」他指出，聯準會（Fed）大舉挹注流動性，加上美國國會通過規模近3兆美元的支出計畫刺激經濟，已讓市場更有吸引力。

同時，投資人認為，全美各地湧現街頭示威抗議潮，但此現象尚未直接衝擊企業獲利，儘管最終的政治影響有多大，仍有待觀察。

Baird投資策略師戴維奇說：「此刻影響有限，因而市場不認為對經濟有重大衝擊。但現在對市場來說，風險在於樂觀過度。」他認為，隨著示威抗爭愈演愈烈，媒體大肆報導，可能沖淡市場樂觀氣氛。

美股道瓊工業指數2日收盤仍勁揚1.1%，標普500指數和那斯達克綜合指數分別收漲0.8%和0.6%。FactSet的數據顯示，自6月以來，道瓊漲幅達8.5%，標普和那指累計漲幅分別為8.8%和11.7%。

多頭人士也指出，歷史前例顯示，社會/政治動盪與美股報酬率無直接關聯。DataTrek Research共同創辦人柯拉斯舉例說，前總統柯林頓1999年彈劾案和2011年「占領華爾街」運動興起，美股仍然在動盪不安的氛圍中上漲。

又如1968年，馬丁路德金恩遭暗殺和羅伯特甘迺迪也遇刺，同年還爆發越戰「春節攻勢」（Tet offensive）、香港流感、芝加哥民主黨全國大會暴動事件、大規模抗議癱瘓法國經濟等事件，但那年標普500總報酬率達10.8%。

戴維奇指出，支撐股市持續上漲的動力，來自於疫情和經濟相關數據逐漸改善，「市場看的不是好消息或壞消息本身，而是看這些消息指出的方向」。

不過，隨著時間過去，投資人希望看到的不只是經濟限制解除和公衛危機情勢緩和，也必須確定數據證明總體經濟情勢好轉，這是簡單的部分；以及更難的部分，經濟開始恢復成長並見諸於經濟數據大幅改善，而且沒有疫情捲土重來之虞。

美股 新冠肺炎

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