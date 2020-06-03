Nissan宣佈關閉車廠影響3000人 西國勞工紛抗議

日本汽車大廠宣佈關廠，巴塞隆納工人不安走上街頭抗議！日本汽車大廠Nissan上週宣佈將關閉位於西班牙巴塞隆納的汽車工廠。而此關廠的決定將花費超過14億歐元，受影響人數高達3000人，消息一出，引發當地民眾不滿，紛紛走上街頭抗議，西班牙政府則不斷提出方案斡旋。

關廠影響幅度劇烈

根據《今日日本》報導，日本汽車大廠Nissan上週宣佈，將關閉位於西班牙巴塞隆納的製造工廠，引起當地一陣軒然大波。

以巴塞隆納為基地的媒體《先鋒報》指出，Nissan關廠的決定將花費超過14億歐元，受影響人數高達3000人，消息一出也引發當地民眾不滿，紛紛走上街頭抗議。一位不具名的內部人員透露說：「要拆除如此龐大的工廠，會對當地造成極大影響，我認為15億歐元損失是比較可信的數字。」

西班牙政府正努力斡旋，遊說Nissan撤回該決定，政府承諾這間日本汽車大廠如果繼續營運，其損失會遠低於原先所評估的金額。西班牙和加泰隆尼亞政府更合力提出高達1億歐元的紓困補助，以避免該國孱弱的經濟因汽車工業受創，陷入更巨大的危機。

孱弱經濟再受創

該決定無疑是對西班牙經濟的一大打擊，據《POLITICO》報導，加泰隆尼亞的經濟極度依賴汽車工業，Nissan位於巴塞隆納佛蘭卡工業區的工廠更提供逾3000個工作機會，及2萬5000到3萬個間接職缺。

西班牙外交大臣岡薩雷斯表示：「Nissan的這一項決定令我們感到遺憾，我們會盡全力說服他們留下來。」經濟與企業大臣卡爾維尼奧則說：「我們將與其討論替代的解決方案，並設立工作小組將傷害降到最低。」西班牙勞工工會放話表示：「如果工人無法得到相同的工作機會，我們會不顧一切長期佔據街頭。」

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