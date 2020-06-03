澳洲第1季經濟萎縮0.3% 終結近30年成長榮景

澳洲第1季國內生產毛額（GDP）與去年第4季相比，萎縮0.3%，這代表澳洲即將終結近29年來未曾經濟衰退（連續兩季經濟萎縮）的輝煌紀錄。因為新冠病毒疫情的打擊，不只在第1季，很確定本季GDP的萎縮會更大。

GDP報憂，但在意料之中，澳幣兌美元今天上午仍繼續近一周漲勢，匯價來到1美元兌0.69澳幣。澳洲央行昨天維持基準利率在0.25%不動，總裁Philip Lowe說經濟下行的程度，可能不比原先預期得深，但是復原需要時間，前景仍具高度不確定性；疫情對經濟將造成長久影響。

GDP上季0.3%的縮減比分析師預期的0.4%跌幅稍佳；與去年同期相比，則還呈1.4%成長，符合預期。

本季預估GDP與上季相比，會更深度減低，主要是新冠疫情的影響高峰落在本季。澳洲光在4月單月就失去60萬個工作機會，許多經濟活動也在本季進入封鎖狀態。

澳洲過去十分幸運，陸續躲過1997年亞洲金融風暴、網路泡沫化、2008年全球金融危機等重大經濟災難。這次難逃新冠病毒大流行，終於將陷入連續兩季GDP負成長。單季的話，最近一次單季負成長是在2011年。