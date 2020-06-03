布蘭特原油早盤漲破40美元 創三個月新高
布蘭特原油價格今天（3日）亞洲早盤每桶漲破40美元，為近三個月來首見，主因跡象顯示OPEC+對於再短期延長目前的減產規模，已經接近達成共識。
布蘭特原油期貨價格昨天已經大漲3.3%收在自3月6日以來的最高點，今天早上繼續上揚1.4%，近9時報每桶40.13美元。
彭博資訊報導，主要產油國家最近一輪談定的減產計畫在下個月到期。俄羅斯與多個OPEC+其他國家傾向之後再延長一個月。沙烏地阿拉伯則主張延長一個月到三月。
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