快訊

美俄最後核武制約：《New Start》的末日時鐘倒數？

加國兩大電信商5G捨棄華為 與愛立信、諾基亞合作

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
上周孟晚舟案在溫哥華法院裁決時，抗議中共當局和華為的民眾到法院外示威。 （路透）
上周孟晚舟案在溫哥華法院裁決時，抗議中共當局和華為的民眾到法院外示威。 （路透）

加拿大兩大電信公司Bell Canada與Telus周二（2日）宣布與瑞典的愛立信（Ericsson）、芬蘭的諾基亞（Nokia）合作建置5G網路，正式排除中國大陸華為的參與。

路透說，這兩家公司不用華為的決定，等於幫了加拿大政府一個大忙。加國政府還在為是否允許華為參與該國5G網路這個棘手決策傷腦筋。

Bell Canada是加拿大最大的行動通信公司，已宣布選擇愛立信為5G網路建置的核心合作夥伴，稍早該公司已對外說，諾基亞也將提供部分的5G技術。Telus也選擇這兩家歐洲廠商為5G設備供應商。

另一家電信商Rogers則早已確定愛立信結盟。

加拿大與中國大陸因華為前財務長孟晚舟案，關係一直緊張，處理華為參與本國5G網路建置問題明顯比其他國家更為困難。加國法院上周才剛裁決孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，引渡到美國的程序繼續進行。

加國政府正在審視5G的安全問題，至今還沒正式決定是否同意華為提供5G設備。

加拿大 孟晚舟

延伸閱讀

律師：加國「實施美國制裁」 孟晚舟成棋子

孟晚舟案 陸批美加專橫 向加國嚴正交涉

加國法院判「雙重犯罪」 孟晚舟引渡美國受審 又近一步

孟晚舟被逮捕那天 就是美中爭霸戰的｢盧溝橋事變｣

相關新聞

無視動亂…美股聚焦復甦 道瓊上漲267點

交易員將焦點由全美動亂轉移至新冠病毒大流行恢復經濟的努力，股票小幅上漲。

女力抬頭 蘇姿丰躍美薪資最高CEO

繪圖晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以總薪酬5,850萬美元（約新台幣17億元），榮登2019年美國標普500企業中收入最高的執行長，為首位摘下榜首的女性CEO。蘇姿丰執掌超微五年來，一路帶領超微脫胎換骨，帶動超微去年股價飆漲逾150%。

法國全年經濟 恐因疫萎縮11%

法國財政部長勒梅爾2日表示，法國經濟今年預料將因新冠肺炎危機而萎縮11%，這是很「嚴峻」的打擊，比政府先前預估的萎縮8%還慘。美國國會預算機構則警告，疫情對美國經濟的衝擊不僅劇烈而且會持續很久，可能需要十年時間才能完全從疫情與相關停工中復甦。

韓經濟成長 寫11年最大降幅

南韓第1季經濟成長寫下11年來最大降幅，5月消費者物價則出現八個月來首度下滑，凸顯新冠肺炎疫情的衝擊持續發酵；南韓央行認為，疫情拖累經濟和產業全面下滑，第2季和全年展望愈發黯淡。

全球最大珠寶商 將只用回收金銀

全球最大珠寶商Pandora宣布，旗下所有產品將在2025年全面採用回收黃金與白銀，取代新開採貴金屬，最終實現碳中和的目...

亞馬遜發債 利率新低

電子商務巨人亞馬遜（Amazon）1日發債籌得百億美元資金，且借貸成本是美國公司債市場史上極低的，凸顯網購風潮隨新冠肺炎...

服飾庫存爆倉 業者頭痛

新冠疫情延燒數月，導致服飾業者的門市、配送中心、倉庫甚至貨櫃處處可見庫存堆積如山；各國重啟經濟之際，這些庫存也成了令業者...

疫情帶起保守風氣 英國家庭新增存款寫新高

英國家庭3、4月存入銀行的新增存款金額，都改寫歷史新高，原因是新冠肺炎疫情迫使商店暫停營業，且大批民眾擔憂失去工作。

美股道瓊早盤漲逾百點 不畏示威抗議 投資人關注重啟

美股2日早盤開高，道瓊工業指數漲130.27點或0.5%、標普500指數漲0.3%、那斯達克綜合指數漲0.09%，主因投...

疫情釀失業潮 歐洲紛推基本薪資

疫情釀失業率激增，歐洲各國的普發基本薪資支持浪潮漸起！西班牙政府上週宣佈每月發放1108歐元（約新台幣3萬7000元）的基本薪資政策，讓提倡基本薪資的社會主義者及左翼政黨見機大力推崇。蘇格蘭總理施特金更在一場會議中強調：「全民基本薪資的時代已經來臨。」

標普500最會賺CEO 「台南女兒」蘇姿丰去年薪酬17億元

繪圖晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以總薪酬5,850萬美元（約新台幣17億元），榮登2019年標普500企業中收入最...

頂好母公司牛奶國際 收盤漲4.28%

家樂福將併購頂好超市以及走高檔路線的Jasons超市，頂好和Jasons超市在新加坡上市的母公司牛奶國際，雖然未發布公告，...

熱門新聞

川普手拿聖經教堂外擺拍！主教得知後震怒

黑人拉人龍保護落單險被攻擊的白人警察 網暖哭：都是脆弱的族群

暴動頻傳！赴美台人盼「太陽不要下山」原因逼哭1.2萬人

標普500最會賺CEO 「台南女兒」蘇姿丰去年薪酬17億元

錄音檔證實「中國延遲公布病毒資訊」 美媒揭世衛也備感挫折

影／美國白人下跪求黑人寬恕 暖心場面近10萬次分享

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。