加國兩大電信商5G捨棄華為 與愛立信、諾基亞合作

加拿大兩大電信公司Bell Canada與Telus周二（2日）宣布與瑞典的愛立信（Ericsson）、芬蘭的諾基亞（Nokia）合作建置5G網路，正式排除中國大陸華為的參與。

路透說，這兩家公司不用華為的決定，等於幫了加拿大政府一個大忙。加國政府還在為是否允許華為參與該國5G網路這個棘手決策傷腦筋。

Bell Canada是加拿大最大的行動通信公司，已宣布選擇愛立信為5G網路建置的核心合作夥伴，稍早該公司已對外說，諾基亞也將提供部分的5G技術。Telus也選擇這兩家歐洲廠商為5G設備供應商。

另一家電信商Rogers則早已確定愛立信結盟。

加拿大與中國大陸因華為前財務長孟晚舟案，關係一直緊張，處理華為參與本國5G網路建置問題明顯比其他國家更為困難。加國法院上周才剛裁決孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，引渡到美國的程序繼續進行。

加國政府正在審視5G的安全問題，至今還沒正式決定是否同意華為提供5G設備。