美元指數續跌澳幣勁升　反映市場風險胃納提升

日圓兌美元周二（2日）貶至七周低點，因市場風險胃納情緒提升，包括澳元在內的較高風險貨幣強勁升值，市場樂觀認為，新冠疫情引發的經濟衰退最嚴重時期已經過去。

美元指數2日下滑0.16%，至97.67，此前一度跌至3月13日以來最低的97.43。

美元兌日圓升1.06%，至108.72日圓，為4月9日以來最高。

澳元兌美元升1.27%，報0.6883美元，盤中一度觸及0.6894美元，為1月20日以來最高。

歐元兌美元升0.27%，報1.1164美元，稍早觸及1.1195美元，為3月16日以來最高。

美股走高，企業復工的利多消息，抵銷美中關係緊張與全美示威活動的擔憂。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa在報告中表示：「風險市場的好日子仍在繼續。儘管漲勢強勁，但隨著股市本輪漲勢範圍擴展到美國以外的地區，這種態勢很可能會持續下去。」

澳洲央行2日維持利率在紀錄低點不變，而且隨著澳洲經濟在第2季逐步重啟，央行的悲觀情緒有所減輕。消息帶動澳幣走升。

另一方面，市場預期歐洲央行將在周四的會議上推出更多刺激措施，支撐了歐元。