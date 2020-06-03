國際油價勁揚3%　市場預期OPEC+延長減產協議

國際油價2日收盤勁揚超過3%，收在3月6日以來的最高水準，市場寄望主要產油國將在本周召開的視訊會議上延長減產協議，且各國和美國各州開始重啟經濟，有望帶動需求面回升。金價回檔下跌。

●油價勁揚逾3%

紐約原油期貨2日收盤結算價為每桶36.81美元，上漲1.37美元，漲幅3.9%；布蘭特原油期貨結算價報每桶39.57美元，上漲1.25美元，漲幅3.3%。兩大指標都接近三周高點。

石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內的其他產油國正在考慮將其每日970萬桶的減產協議執行期延長至7月或8月，預期將在周四舉行的會議討論。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示：「人們預期，OPEC+將同意把目前執行的減產協議再延長兩個月，同時，市場預期，全球各地經濟體重啟將帶動需求提升，油市8月將恢復供需平衡。」

根據OPEC+最初的計畫，5、6月執行當前的減產規模，7-12月把減產幅度降至每日770萬桶。

消息人士表示，沙烏地一直推動延長維持更深的減產幅度。

●金價回檔

金價2日下跌，因投資人獲利了結，且華爾街股市因對各大經濟體鬆綁新冠病毒封鎖措施的樂觀情緒而上漲，交易員們轉青睞風險資產。

國際黃金現貨價格2日收盤下跌0.68%至每英兩1,727.71美元，回吐部分盤中稍早的漲幅。美國黃金期貨下跌1%，至每英兩1,733.20美元。

Blue Line期貨公司首席市場策略師Phil Streible透過電話表示，交易員們拋售黃金，因「他們感覺錯過了其它正在上漲的資產類別」。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示：「對經濟重啟的樂觀情緒持續存在，股市持續上漲凸顯這一點，在這種前提下，很容易理解黃金可能略顯脆弱。」

不過，分析師表示，金價的整體走勢是正面的，在3月觸及每英兩1,450.98美元的近四個月低點後，金價已上漲逾18%，主要受益於疫情引發的經濟不確定性以及全球央行的一系列刺激措施。