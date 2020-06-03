台股ADR隨費半大漲 台積電勁揚1.92%
台股ADR周二上漲，台積電勁揚1.92%，較台北交易股價溢價5.15%。
道瓊指數2日收盤上漲267.63點，漲幅1.05%，報25,742.65點；標普500指數收高25.09點，漲幅0.82%，報3,080.82點；那斯達克指數上漲56.33點，漲幅0.59%，報9,608.38點。
費半指數收盤勁揚2.18%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.24 +2.17%
中華電 CHT 37.50 +0.19
台積電 TSM 52.01 +1.92
聯電 UMC 2.63 +1.94
資料來源：彭博資訊
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