台股ADR隨費半大漲　台積電勁揚1.92%

法國財政部長勒梅爾2日表示，法國經濟今年預料將因新冠肺炎危機而萎縮11%，這是很「嚴峻」的打擊，比政府先前預估的萎縮8%還慘。美國國會預算機構則警告，疫情對美國經濟的衝擊不僅劇烈而且會持續很久，可能需要十年時間才能完全從疫情與相關停工中復甦。

2020-06-03 02:54