美股道瓊勁漲267點 解封樂觀氛圍蓋過示威紛擾
美股周二（2日）收漲，道瓊指數勁揚267點，標普500數連續第三天上漲，儘管美國多地爆發抗議，但投資人把焦點放在鬆綁防疫封鎖措與經濟復甦的跡象。
道瓊指數2日收盤上漲267.63點，漲幅1.05%，報25,742.65點；標普500指數收高25.09點，漲幅0.82%，報3,080.82點；那斯達克指數上漲56.33點，漲幅0.59%，報9,608.38點。
標普500指數上漲個股數為下跌的三倍多，帶動大盤指數創3月4日來高點。科技股、工業和金融股等景氣循環類股對漲幅貢獻最大。
美股三大指數近幾周一直往紀錄高點邁進，那斯達克指數距離紀錄高點僅差約2%，標普500指數和道瓊指數則比歷史高點低9%和13%。
Spartan資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「技術因素正在推高市場，市場並不在意抗議活動可能為當地經濟帶來的問題。」
全美近日因警察執法不當，導致一名非裔男子死亡而出現暴力示威活動。美國總統川普已揚言，若地方政府不打壓抗議活動，將動用軍隊平息動亂。
Peter Cardillo說：「如果暴力抗議活動持續下去，可能會加劇新冠疫情對企業的影響。很多商店會關門，會有宵禁，人們將無法購物，這將進一步損害經濟。」
不過投資人聚焦封鎖措施解除後的樂觀情勢，隨著全球各地商業活動重啟，製造業指標顯示出經濟回穩的跡象。
景順全球市場策略師Brian Levitt表示：「每天晚上的新聞都讓人意識到情況正變得越來越糟，而市場正將注意力集中在他們認為愈來愈好的事情上」，「新冠疫情整體上達到高峰，在部分最嚴重的疫區還出現下降。人們開始外出，愈來愈多企業重啟」。
投資人將等待勞工部在本周五發布的非農就業報告。市場預期，失業率可能會飆升至19.7%的紀錄高點。
標普500指數所有11個類股都收高，能源股和材料股漲幅最大。
個股方面，美國西南航空公司股價上漲2.6%。另外，西聯匯款和速匯金分別大漲11.3%和29.7%，主要是有消息傳出西聯匯款已提議收購速匯金。
精品業者Tiffany股價下跌8.9%，因報導傳出，由於美國市場情況不斷惡化，外界認為該公司與路易威登集團（LVMH）的交易存在不確定性。
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