女力抬頭 蘇姿丰躍美薪資最高CEO

繪圖晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以總薪酬5,850萬美元（約新台幣17億元），榮登2019年美國標普500企業中收入最高的執行長，為首位摘下榜首的女性CEO。蘇姿丰執掌超微五年來，一路帶領超微脫胎換骨，帶動超微去年股價飆漲逾150%。

蘇姿丰去年總薪酬為5,850萬美元，比排名第二的Discovery集團執行長薩斯拉夫（David Zaslav）高出近1,300萬美元。

蘇姿丰去年的薪酬也遠高於2018年的1,340萬美元，原因是一次性、基於績效的股票獎勵，她去年的底薪與績效獎金分別為100萬和120萬美元，股票選擇權有300萬美元，股票獎勵則多達5,300萬美元。

蘇姿丰1969年在台南出生，三歲時隨父母移民美國，25歲拿到麻省理工學院（MIT）博士學位。她是AMD近幾年來成功轉型的關鍵，自2014年接任超微執行長後，讓這家面臨虧損窘境的企業，蛻變成標普500指數表現最佳的企業之一，成為英特爾的勁敵；超微股價光是在2019年就飆漲156%。

美聯社和薪酬顧問公司Equilar最新公布的這份資料，內容彙整500家美國大型上市企業執行長的薪酬，入選者截至2019年底的上任時間須至少滿兩年。