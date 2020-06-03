法國全年經濟 恐因疫萎縮11%

法國財政部長勒梅爾2日表示，法國經濟今年預料將因新冠肺炎危機而萎縮11%，這是很「嚴峻」的打擊，比政府先前預估的萎縮8%還慘。美國國會預算機構則警告，疫情對美國經濟的衝擊不僅劇烈而且會持續很久，可能需要十年時間才能完全從疫情與相關停工中復甦。

勒梅爾接受RTL電台訪問時說，為防堵疫情，政府實施居家令、商家暫時歇業，使經濟喘不過氣，但「最艱困的部分還沒到來」，「這次打擊非常嚴峻」，不過「我絕對肯定我們會在2021年反彈回升」。

勒梅爾也宣布，零售業例行的年中折扣季將延後實施，從原定6月24日改至7月15日，這是應小型企業要求，因為商家在歇業超過兩個月後，需更多時間做準備。

美國跨黨派國會預算辦公室（CBO）1日則指出，疫情引發的大幅萎縮，預期在2020至2030年期間，美國GDP將比1月（疫情爆發前）的預估值減少3%，經通膨調整後相當於總共減少了7.9兆美元。CBO並表示，預計到2029年第4季GDP才能趕上1月的預測水平。