韓經濟成長 寫11年最大降幅

南韓第1季經濟成長寫下11年來最大降幅，5月消費者物價則出現八個月來首度下滑，凸顯新冠肺炎疫情的衝擊持續發酵；南韓央行認為，疫情拖累經濟和產業全面下滑，第2季和全年展望愈發黯淡。

經濟日報提供 南韓央行2日指出，Q1國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮1.3%，雖略優於預期的萎縮1.4%，仍是2008年第4季以來最差表現。央行對第2季的展望更低迷，預期Q2 GDP將萎縮逾2%。

南韓國家統計局同日公布的資料則顯示，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期下滑0.3%，是2019年9月以來再度出現負值，主因油價挫跌，保持社交距離的規定則拖累服務業價格。

南韓CPI年增率去年一整年沒有一個月高於1%，今年1-3月好不容易回升至1%以上，到了4月又縮到剩0.1%，5月甚至跌入負值。

南韓企劃財政部次官金容範表示，疫情相關限制措施和消費疲軟，已導致經濟活動萎縮，通膨的下行風險正持續升高。他指出，消費者物價的變動，將取決於經濟對疫情的應對，政府將不遺餘力避免低通膨遏制投資和消費。

南韓經濟和產業在第1季嚴重衰退，出口季減1.4%，進口季減3.6%，製造業生產下滑1%，服務業則萎縮2.4%。

此外，南韓第1季民間消費較去年第4季下滑6.5%，降幅為1998年第1季以來最大，主因疫情抑制支出。

南韓政府正在推動第三次追加特別預算，規模可能為該國歷來最大，以提振成長；但央行認為，即使政府支出增加，仍不足以維持經濟成長。

南韓央行2月時預測今年全年經濟成長率為2.1%，日前已大幅下修為萎縮0.2%。