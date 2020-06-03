這個指數攀抵兩年新高 顯示新興股市還有上漲空間

根據這個指數，3月遭大量拋售後回彈的新興市場股市，可能會進一步攀升。

彭博資訊報導，花旗開發中國家經濟驚奇指數（ESI）1日攀升至28.5，為兩年來新高，且遠高於3月16日谷底的負41.2，主因為各國陸續解封，全球生產的腳步隨之加快。這項指標是用來衡量近期經濟數據與經濟學者預期的差異。

花旗新興市場經濟驚奇指數向來是新興國家股市的領先指標。新興市場經濟驚奇指數3月16日觸底，MSCI新興市場指數三天後也跟著觸底。

日前公布的新興市場各國5月製造業採購經理人指數（PMI），顯示製造業景氣呈現好轉。中國大陸、巴西、印度和俄國的5月製造業PMI，全都比4月高。不過，除了大陸以外，其他國家的數值都低於景氣榮枯線50。

GAM投資公司的新興市場操盤手Rob Mumford說，「在政府措施的支持下，製造業生產持續快速復甦，儘管重要地區開始解封，但需求面的恢復速度較慢」，「不過，有開始出現好轉的趨勢。」

然而，新興市場股市進一步上揚，仍有許多潛藏的風險。美中緊張情勢已再度升溫，日前傳出大陸已告知國營農企，暫停採購部分美國農產品。此外，在各地解封之際，仍有第二波疫情爆發的風險。