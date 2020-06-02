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美股指數勁升 掩蓋個股弱勢

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國股市近來雖大幅回升，但除了醫療和大型科技股外，大部分股票的表現卻很難看。 路透
美國股市近來雖大幅回升，但除了醫療和大型科技股外，大部分股票的表現卻很難看。 路透

美國股市雖大幅回升，但大部分上市公司股價表現卻未能向大盤看齊，尤其是大型科技股更因為新冠肺炎疫情擴散而成為投資人的寵兒。

羅素3000指數目前比2月19日時的頂峰低11%，但大部分的成分股股價卻難看得多；其中三分之一的股票至少還跌30%，有一半的跌幅超過20%，只有三分之一能追平或超越大盤。

個股表現差距如此之大，主要是因為一些大型科技股成為新冠肺炎賣壓下的避風港，並且率先回升。科技類股是羅素3000與標普500指數中總市值最高的類股，且在這一波回升走勢中表現僅次於醫療類股。

德意志銀行策略長查德哈表示，大型成長股需求強勁，使美股有如「雙城記」，使大盤表現遭到嚴重扭曲。

據德銀計算，10支市值都超過1,500億美元的股票，目前的總市值占標普500成分股的27%。這些個股包括微軟、蘋果及Alphabet等大型科技股，都是新冠肺炎疫情的受益者，因為疫情使數位化社會加速發展；但這些利多顯然已經「充分反映」在股價上，且最近幾周可能不會繼續展現超額的報酬率。

個股表現與大盤指數的差距過大，也鼓勵企業從債市籌資，而不願靠增發新股來籌資，因而使近月來美國投資級新公司債的發行額超過1兆美元。

新冠肺炎 疫情 科技股

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