疫情釀失業潮 歐洲紛推基本薪資

疫情釀失業率激增，歐洲各國的普發基本薪資支持浪潮漸起！西班牙政府上週宣佈每月發放1108歐元（約新台幣3萬7000元）的基本薪資政策，讓提倡基本薪資的社會主義者及左翼政黨見機大力推崇。蘇格蘭總理施特金更在一場會議中強調：「全民基本薪資的時代已經來臨。」

基本薪資浪潮起

根據《法蘭西24》報導，新冠疫情蔓延導致全球失業率激增，歐洲各國支持發放全民基本薪資的聲浪也日益增加。

西班牙政府上週執行一項政策，在疫情流行期間每月發放1108歐元（約新台幣3萬7000元）的基本薪資給250萬名生活低於貧窮線的國民。也讓提倡基本薪資的社會主義者及左翼政黨看到機會大力推崇該理念。西班牙左翼政黨「我們能」出身的副總理圖里翁表示：「疫情已催生出人民新的權益，這僅僅是第一步而已！」

牛津大學的研究報告指出，70%的歐洲民眾支持全民基本薪資的概念，其中包括政治光譜迥異的政治人物。蘇格蘭總理施特金在一場於愛丁堡舉行的疫情會議中強調：「全民基本薪資的時代已經來臨。」曾參與法國總統選舉的阿蒙也曾推廣該理念，他的理念在近期被智庫重新提起，獲得80名政治人物連署向政府請願。

保障弱勢族群

據《坎培拉時報》報導，提倡發放基本薪資的人認為，如此可以保障最弱勢的族群免受經濟不穩定的影響，尤其是那些身處於社會安全網之外的人，例如零工經濟下的自由工作者、兼職員工以及臨時工人。

然而，也有新自由主義學者持不同意見，並表示基本薪資就像「裹著糖衣的毒藥」，會損害自由市場機制，並壓低雇主給予高薪的意願。巴黎政治學院研究員莫諾茲則說：「即便在疫情下，我不認為政府能承受得了金融市場及銀行的壓力，普發最低薪資。」但支持者仍堅信，基本薪資可以為疫情後的社會帶來一線生機。

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