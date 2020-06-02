這個貨幣近來翻升 或許代表市場風險胃納改變ING

受新冠肺炎疫情和義大利債務的疑慮拖累，今年以來歐元對瑞郎多數時間均走貶。瑞郎具避險意義，由此也可知市場心態。但近來歐元持續走強，2日對瑞郎攀抵1月下旬以來高點，對美元也連六升，漲至11周高點；分析師認為，這是因為投資人看好各國刺激措施將帶動經濟復甦，歐元隨之翻升，也反映市場的風險胃納正在轉變。

研議中的歐洲債務分擔計畫和財政方案提振投資人樂觀情緒，歐元對瑞郎自上周攀抵2月以來的高點後漲勢未歇；歐元兌美元2日一度觸及1.1185美元，為3月中旬以來新高。

一些分析師把歐元匯率視為全球成長的指標，世界各地的刺激措施都可能有助提振歐元。

多國央行呼籲採取更多財政行動後，市場對經濟復甦的預期已經升高；日本政府已加碼刺激措施，央行和財務省則罕見地發表聯合聲明，向投資人保證殖利率不會上升。聯準會（Fed）官員威廉斯（John Williams）表示，美國也需要更多財政支持，政府官員正在研議提供更多援助的具體內容。

從南韓到澳洲等國家的決策官員，也有類似的表態。

上述行動，可能使投資人對成長和通膨的預期迅速轉變，進一步削弱避險資產的吸引力，例如瑞郎、美元。近來美中緊張升溫，美國發生大規模抗議活動，但投資人仍樂觀預期各國央行將繼續購買公債和其他金融資產，保護經濟抵禦疫情衝擊。

紐約銀行策略師維利斯（John Velis）表示，歐元有更多上漲空間，因投資人放慢撤出步調，增加對這種貨幣的曝險。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）的外匯策略部門負責人拉伊（Bipan Rai）則建議操作外匯選擇權，押注瑞郎迅速走貶。