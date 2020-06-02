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標普500最會賺CEO 「台南女兒」蘇姿丰去年薪酬17億元

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰以總薪酬5,850萬美元（約新台幣17億元）。美聯社
超微（AMD）執行長蘇姿丰以總薪酬5,850萬美元（約新台幣17億元）。美聯社

繪圖晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以總薪酬5,850萬美元（約新台幣17億元），榮登2019年標普500企業中收入最高的執行長，為首位摘下榜首的女性CEO。蘇姿丰執掌超微五年來，一路帶領超微脫胎換骨，帶動超微去年股價飆漲156%。

蘇姿丰去年總薪酬為5,850萬美元，比排名第二的Discovery集團執行長薩斯拉夫（David Zaslav）高出近1,300萬美元。薩斯拉夫總薪酬為4,580萬美元。

蘇姿丰的薪酬遠高於2018年的1,340萬美元，原因是一次性、基於績效的股票獎勵，她去年的基薪與績效獎金分別為100萬和120萬美元，加上300萬美元的股票選擇權，以及5,300萬美元的股票獎勵。

蘇姿丰自2014年接任超微執行長後，讓這家面臨虧損窘境的企業，蛻變成標普500指數表現最佳的企業之一，成為英特爾的勁敵；超微股價光是在2019年就飆漲156%。

美聯社和薪酬顧問公司Equilar上周公布這份數據，內容彙整500家美國大型上市企業執行長的薪酬，入選者截至2019年底的上任時間須至少滿兩年。由於資料僅涵蓋去年數據，未反映新冠肺炎疫情衝擊。

標普 新冠肺炎 疫情

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