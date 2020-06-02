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美國經濟要完全復甦恐需十年時間

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
儘管美國許多地區已重啟商業活動，但跨黨派的國會預算辦公室（CBO）表示，經濟要完全從疫情復甦可能需要十年時間。路透
儘管美國許多地區已重啟商業活動，但跨黨派的國會預算辦公室（CBO）表示，經濟要完全從疫情復甦可能需要十年時間。路透

美國國會預算機構說，新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊不僅劇烈而且會持續很久，可能需要長達十年時間才能完全從疫情與相關停工中復甦。

跨黨派國會預算辦公室（CBO）表示，疫情引發的大幅萎縮，預期在2020至2030年期間美國實質國內生產毛額（GDP），將比1月（疫情爆發前）的預估值減少3%，經通膨調整後相當於總共減少了7.9兆美元。CBO並表示，預計到2029年第4季GDP才能趕上1月的預測水平。

CBO說，自3月以來，國會制定了大約3.3兆美元的刺激計畫，「只局部緩解經濟情勢的惡化」。

美銀美林首席美國經濟學家邁爾（Michelle Meyer）說：「在經濟活動只是從解封初步後，我認為我們看到的是經濟活動正以顯著低於新冠肺炎疫情前的水準運作。」「將要花很長時間才能治癒。」

疫情 新冠肺炎

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