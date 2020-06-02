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解封後老美最想到店裡血拼 還是外出吃大餐？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國各地抗疫限制解除後，店家忙著迎接顧客上門。但調查顯示，5%至10%的零售需求可能永遠消失。歐新社
美國各地抗疫限制解除後，店家忙著迎接顧客上門。但調查顯示，5%至10%的零售需求可能永遠消失。歐新社

對美國消費者而言，如果解封後的某個周六要外出活動，但只能在出門購物與外出用餐之間二選一，多數人會怎麼選？最新調查，更多人寧可選擇購物。

這是標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）最新調查的結果。這項調查在4月30日與5月18日之間訪調1,250人，結果發現，在新冠肺炎防疫措施鬆綁後，44%的消費者表示打算重返商店購物，僅31%的受訪者想要上餐館大吃一頓；但若是時間拉長到解封三個月後，選擇外食的比率升到40%。

至於解封後消費者最期待花錢做什麼事？標普全球市場情報的調查發現，消費者在解封後最迫切想上美容美髮沙龍、spa水療館等地，享受這類疫情間不可得的服務。

上述發現與TJX執行長Ernie Herrman的說法一致。他表示，逾1,100家恢復營業的門市，都出現銷售較去年同期成長。

這與居家避疫令實施初期的情景迥異，當時的顧慮是，購物者寧可透過電子商務購物，較不願冒險到實體商店採購，以免可能感染新冠肺炎。

美國4月消費者支出滑落13.6%，多家知名零售業者聲請破產，包括潘尼百貨（ J.C. Penney）、Pier 1 Imports和J.Crew在內。

不過，富國銀行（Wells Fargo）分析師的調查顯示，在民眾加速採用電子商務的大環境下，5%至10%的零售需求可能永遠消失。報告預測，可能要到2020年初，實體零售店客流量才會達到「新常態」。

富國銀報告寫道：「我們估計第2季客流量下滑60%，比上次調查顯示的下滑63%稍微改善；第3季再降低30%，也比前次調查稍好。至於年終假期當季，我們認為流量會滑落15%，然後在2021年初達到「新常態」。

富國銀指出，情況好轉與客流量回升和政府發刺激經濟補助金有關，發揮了助長買氣的作用。

然而，這些可能只是暫時現象。摩根大通（JPMorgan）分析師認為，美國復甦腳步會比其他國家緩慢，主要因素包括：美國的封鎖措施較嚴格、欠缺像中國那種全面追蹤系統，刺激計畫也不如歐洲那麼積極。

新冠肺炎 標普 疫情

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