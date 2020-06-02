澳洲央行維持基準利率0.25％不變

澳洲央行一如市場預期今天決定維持基準利率不變，在0.25%，重申會繼續採行各種可行措施支持澳洲經濟。

彭博資訊指出，澳洲央行上月在金融市場回穩後，已大幅減少購債規模。澳洲在逐步自新冠疫情解封後，經濟出現早期復甦跡象。今天公布的一項消費者信心指標，也連續第9周上升。

澳洲央行總裁Philip Lowe說：「有可能經濟下行的程度，不會比我們原先預期的那麼深。」他認為，澳洲史無前例的財政與貨幣政策充分協調，協助澳洲經濟度過難關。目前看來，很有可能這樣的財政與貨幣政策支持，還需要實施一段時日。