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亞馬遜以歷史新低利率 發債100億美元
金融時報引述知情人士報導，電商巨人亞馬遜在周一（1日）成功確保了將以極低利率、分批總計發債100億美元的籌資計畫。其中3年期的公司債利率只要0.4%。能以如此低的成本舉債，歸功於美國聯準會（Fed）史無前例地因新冠危機大力干預企業融資市場。
先前超低利率的紀錄保持人是2012年和2013年時發債的蘋果、IBM、迪士尼等公司，利率為0.45%。
亞馬遜上次到債市發公司債在2017年，當時由於併購全食超市（Whole Food Market）需要資金，那時發行的3年期公司債利率為1.9%。
另外的7年期和10年期公司債利率，則分別鎖定在1.2%和1.5%。根據路孚特自1980年起彙整的資料，這樣的利率水準也創下美國公司債市場的最低利率紀錄。
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