國際油價漲跌互見 金價連三日走高

國際油價1日收盤漲跌互見，連續第二天充滿茫然觀望氣氛，因為市場等待石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）會否同意延長他們史無前例的減產。沙烏地阿拉伯和波灣盟國傾向繼續維持目前的減產規模一到三個月，然而提前到4日開會討論減產的提議，還沒獲得大家同意。

國際油價1日收盤漲跌互見，因美中緊張升溫對油市構成壓力。路透來自知情人士的消息，則是指向OPEC+對延長減產協議的看法已接近達成一致，油價從而得到些許支撐。金價連三日上漲。

●國際油價漲跌互見

西德州輕原油7月期貨收跌0.14%，報每桶35.44美元，跌幅為0.05美元。布蘭特7月原油期貨終場上漲1.27%，報每桶38.32美元，漲幅為0.48美元。

路透引述消息人士報導，OPEC與俄國對延長減產協議的看法接近達成一致，目前正在討論一項提議，將減產協議延長1至2個月。在這項消息發布後，油價獲得支撐。

不過，市場對經濟的擔憂和對燃料需求復甦的疑問，對原油構成壓力。亞洲和歐洲1日公布的製造業數據顯示，這些地區的工廠依然舉步維艱，因封鎖措施造成需求下滑。

●金價小漲0.54% 延續上周的漲勢

國際黃金現貨1日收盤小漲0.54%，報每英兩1,739.55美元，連續第三個交易日走高，主要受美中摩擦加劇，和美國民眾針對種族主義發起抗議活動等因素支撐。

經紀商Oanda資深市場分析師莫亞表示，市場日益擔憂美中第一階段貿易協議即將被撕毀，認為美國民眾發起示威抗議，使人擔憂可能爆發新一波疫情。

市場在政治和經濟充滿不確定性的時期，常將黃金視為避險資產。