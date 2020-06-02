美元周一下跌 因樂觀經濟復甦風險意願提升

美元周一（1日）下跌，主因市場對經濟活動重啟前景保持樂觀，擺脫了對中國大陸傳出要停止進口部分美國農產品以及美國各地暴力示威事件的擔憂。

美元指數（DXY）跌0.52%，報97.83，為3月16日以來最低。歐元兌美元升值0.31%，報1.1132美元；稍早曾觸及1.1153美元，為3月17日以來最高。澳幣兌美元升1.97%，報0.6797美元，為1月17日以來最高。

帶動周一風險意願的經濟數據是美國5月製造業活動脫離11年低點，這是迄今最強烈的跡象，顯示隨著企業復工，經濟衰退最糟糕的時期已經過去。不過，目前美國失業率仍高，從新冠危機中完全復甦可能需要數年時間。

歐元區5月製造業採購經理人指數（PMI）從4月觸及紀錄低後有所回升，不過工廠活動仍大幅萎縮。日本和南韓的製造業生產活動則是出現了10多年來的最大降幅。

OANDA高級市場分析師Edward Moya在一份報告中說：「金融市場仍樂觀看待全球經濟的復甦進程。」

美中之間的緊張關係仍然是風險偏好改善的阻力。周一稍早有報導稱，北京已告知國有企業暫停從美國購買大豆和豬肉，令市場擔心先前談定的美中貿易協議可能面臨危險，美元隨後收復部分失地。