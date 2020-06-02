台積電ADR周一上漲1.39%
台積電ADR周一上漲1.39%，較台北交易股價溢價3.39%。
道瓊工業指數1日收盤漲91.91點，或0.36%，報25,475.02點；標普500漲11.42點，或0.38%，報3,055.73點；那斯達克指數漲62.18點，或0.66%，報9,552.05點。
費城半導指數收盤則是下跌0.5%。
以下是台股ADR各股周一收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.15 +1.72
中華電 CHT 37.43 +1.08
台積電 TSM 51.03 +1.39
聯電 UMC 2.58 +1.98
資料來源：彭博資訊
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