美股周一小漲 投資人未太擔憂街頭暴力示威
美國股市周一（1日）小漲，因美國經濟復甦跡象幫助抵消了在疫情尚未結束且美中緊張局勢加劇的情況下，對抗議活動不斷向暴力騷亂發展的擔憂。三大股指在6月第一天均上漲不到1%；標普500和那斯達克由Facebook、蘋果和亞馬遜領漲，波音則對道瓊提振最大。
道瓊工業指數漲91.91點，或0.36%，報25,475.02點；標普500漲11.42點，或0.38%，報3,055.73點；那斯達克指數漲62.18點，或0.66%，報9,552.05點。
Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte說：「股市的反彈肯定無法以之前那樣的速度持續，我對市場表現之好感到震驚。」他表示，大多數投資者都在說，抗議活動不會摧毀經濟，「這是一個障礙，但影響沒有新冠疫情大流行那麼大。」
暴力抗議促使目標百貨和沃爾瑪等零售商關閉了部分門店，而亞馬遜則在部分城市調整了送貨線路，或減少了送貨服務。
兩位知情人士表示，中國已要求國有企業暫停從美國購買大豆和豬肉，此前美方表示，將取消對香港的特殊待遇，以懲罰中國實施香港國安法。此一利空消息進一步打壓市場人氣。
美國供應管理協會（ISM）周一公布， 美國5月製造業活動脫離11年低點，此數據又鼓舞了投資人。
預計周五將發布的勞工部非農就業報告，預計將顯示失業率飆升至19.7%。
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