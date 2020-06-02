寄望重啟壓過示威 六月起始美股指數收漲

隨著經濟成功重啟的希望越來越大，美股在6月之始收漲。

道瓊工業平均指數上漲91.91點或0.36%收2萬5475.02點。史坦普500指數上漲11.42或0.38%收3055.73點。那斯達克綜合指數上漲62.18點或0.66%收9552.05點。史指收於3月初來最高水平，那指收於2月底來最高水平。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「面對不斷令人不安的發展趨勢，股票市場繼續表現出非凡的韌性，投資人繼續關注重新開放經濟的正面跡象。」然而，估值處於近20年來的最高水平，表明「市場在經歷了前所未有的反彈之後將有所喘息」。

與經濟重新開放密切相關的股票領漲。Carnival、挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)和皇家加勒比(Royal Caribbean)均上漲至少6.7%。希爾頓全球酒店集團上漲3.28%，萬豪國際集團則上漲7.38%。美國航空和達美航空分別上漲5.06%和3.81%，而聯合航空則上漲5.06%。

但是，輝瑞因乳癌藥物研發試驗結果令人失望而下跌7.15%，從而限制了漲幅。

在新冠病毒大流行迫使關閉非必要業務後，各州繼續重新開放其經濟，但面臨全美各地因警察暴行而引起的廣泛抗議。

數據顯示，中國5月製造業活動出現擴張。投資人一直在監視中國的經濟數據，這是中國首次出現新冠病毒後的復甦跡象。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「自29日收盤以來，沒有發生過任何對市場有利的事情。」「除了中美緊張關係再度升高之外，目前全美幾乎每個主要城市都在發生大規模的破壞活動，這些都不能被視為對市場有利。」

霍根補充說：「在目前的水平上，如果出現股市停頓並回落，我也不會感到驚訝。」

史指較3月23日的盤中低點上漲39%。

BCA Research首席全球策略師貝雷津(Peter Berezin)在給客戶的報告中說：「股票面臨的主要下行風險是第二波疫情。」「如果對新疫情爆發的擔憂升級，風險資產將蒙受損失。」

他補充說，不過，他建議對股票進行「適度加碼」，並指出：「即使今年稍後無法獲得疫苗，增加的篩檢也可視為有效遏制疫情的策略。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，全球已確診病例超過600萬例，其中包括美國的170萬例。Novavax表示，上周已開始對其新冠病毒候選疫苗進行1期臨床試驗，而Moderna表示，5月18日進行的早期疫苗試驗已取得正面成果。