美國包裝食品 買氣難延續

華爾街日報報導，疫情危機已大幅轉變美國人採購食物的方式，讓近年陷入掙扎的大型包裝食品業者，業績意外攀升，但對若干品牌而言，這股買氣可能難以延續。

這場危機的頭幾周是「裝滿儲藏櫃」階段，因為美國人都在囤積能長久保存的糧食。市調機構尼爾森資料顯示，3月21日該周，罐頭濃湯、盒裝起司通心麵，以及豆類的銷量比一年前增逾兩倍。想減肥的新年新希望全都拋諸腦後。同期洋芋片和冰淇淋的銷量分別增加63%、50%。

然而，這股趨勢只是一時的。後來，儲藏櫃和過癮食物起初激增的銷量開始減少，5月16日該周，罐頭濃湯銷量相比一年前的增幅收斂至22%，洋芋片銷量僅增加15%，顯示專攻罐頭濃湯和零食的金寶湯（Campbell），可能比其他業者從這場危機中獲得更少的長期收益。

尼爾森資料指出，如今消費者更常在家親自料理三餐。5月16日該周，麵粉銷量比一年前增加73%，蛋則增加42%，橄欖油增加44%。

許多理由都認為這股趨勢可能更為持久。由於美國陷入經濟衰退，再加上失業率可能飆升至比以往衰退更嚴重的水準，家家戶戶必須省吃儉用。

實際上，許多人被迫學習烹飪，有些公司如今也推動永久採取遠距工作模式，意味員工花更多時間待在家，因此也更常在家準備三餐。

對大型食品業者而言，銷售自己從頭做的食物材料利潤較低，但仍有業者比其他公司獲得更多的關注。香料業者味好美顯然是這股趨勢的贏家，伯恩斯坦公司分析師霍華德也點名旗下品牌包含Gold Medal麵粉、Pillsbury冷凍與冷藏麵團的通用磨坊，以及旗下有Birds Eye冷凍蔬菜、Duncan Hines蛋糕粉的食品業者Conagra，都得益於這股趨勢。

與此同時，無論是宅配到府抑或「線上下單、線下取貨」模式，生鮮電商已大幅增加。這次疫情已成為這股長期趨勢的催化劑。