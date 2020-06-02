全美肉品供應緊俏 緊繃局面估將持續數月

新冠肺炎疫情趨緩，全美肉類供應鏈逐漸回歸正軌，但美牛、美豬等肉品的產量仍不如去年同期，帶動零售價格飆漲，預料肉品供應緊繃的局面仍將持續數月。

根據美國農業部（USDA），上周牛、豬肉產量較一年前減少約7%，但降幅已較4月底大幅趨緩；食品生鮮業者表示，民眾恐慌採購潮雖趨緩，但餐飲業者恢復採購，使肉品等品項的供應依舊緊俏。

C&S食品雜貨批發商執行長達菲表示，供應商已交貨約八成肉類訂單，預期供應將在6月底恢復接近正常水準。C&S供應喜互惠（Safeway）和東南食品等連鎖超市。

零售層面，市調機構尼爾森（Nielsen）表示，截至5月23日單周，牛、豬肉價格分別較去年同期上漲21.7%和17.7%，同期雞肉零售價也上漲10.5%。

肉類加工廠普遍在5月恢復營運，從4月疫情停工潮大幅復甦，美國總統川普4月底宣布行政命令，讓肉類加工廠在農業部審核下繼續營運。

美國肉品加工大廠嘉吉（Cargill）最後一間因疫情停工的工廠已在5月18日復工，發言人表示，由於部分員工尚未回歸崗位，或在適應作業線上的塑膠檔片等安全措施，目前牛肉產線約恢復七成水準。

屠宰場的生產水平也低於往常，加上超市和餐廳復工後需求強勁，正推升牛絞肉價格。農業部表示，牛絞肉平均批發價格曾在3月中旬一度漲破每磅6美元，上周已降至每磅4.23美元，但仍比3月初貴一倍。

美國肉品製造商JBS的發言人表示，旗下牛、豬肉廠已全面復工，但由於年逾60歲的員工仍在家放有薪假，目前產能僅恢復85%至90%；全球最大豬肉生產商史密斯菲爾（Smithfield）也是同樣情況。

雜貨商表示，隨著囤貨熱潮降溫，銷售成長正趨於緩和。除了肉、紙張、清潔，以及米、豆類等部分耐貯存的食材外，多數品項的缺貨狀況較好些。