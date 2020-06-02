美中緊張升高 大陸傳停購美農產品

經濟日報 / 編譯陳律安林聰毅／綜合外電
美中緊張加劇，傳中國大陸官員已告知國營農企暫停採購美農產品。 （路透）
美中緊張加劇，傳中國大陸官員已告知國營農企暫停採購美農產品。 （路透）

知情人士透露，在香港問題導致美中緊張加劇之際，中國大陸官員已告知國營農企，暫停採購黃豆、玉米在內的部分美國農產品，恐危及美中第一階段貿易協議。

彭博資訊引述知情人士報導，中糧集團與中儲糧集團已接獲命令，暫停購買美國農產品。此外，中國買家也已取消數量不詳的豬肉訂單，但民營企業尚未接獲暫停進口令。CNBC則引述其他消息來源報導，向美國訂購的玉米和棉花大筆訂單，也遭擱置。

中國大陸暫停採購美國農產品，成為美中第一階段貿易協議岌岌可危的最新跡象 。儘管中國大陸總理李克強上月重申承諾，將落實1月達成的美中貿易協議，但隨著北京當局加強控制香港，美中的緊張情勢自上月以來便不斷升溫。在北京強推港版國安法後，美國總統川普上周五（29日）大肆抨擊北京，表示將取消香港的特殊貿易待遇。儘管在他開了記者會後，市場解讀他並未直接提及美中貿易協議，顯然為兩國關係留了一些餘地。

中糧集團與中儲糧集團是中國大陸主要的農產品進口商。知情人士說，中糧集團與中儲糧集團自川普表示將懲罰中國大陸官員後已暫緩採購。北京當局正觀察川普將採取何種措施，以決定下一步行動。

CNBC報導，如果華府採取進一步行動，中國可能把停止採購的範圍擴大到其他農產品，除了穀物，也可能包括豬肉。

消息人士並透露，在川普上周五的記者會後，中國進口商已經取消了美國豬肉1萬至2萬噸的訂單，相當於近幾月來一整周的訂單量。

北京 川普

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