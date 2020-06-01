遭剔除MSCI 四檔星國藍籌股市值蒸發6.13億美元

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
新加坡報業29日市值損失2.86億星元；勝科工業損失2.68億星元；SATS損失1.79億星元；康福德高損失1.3億美元 資料來源：彭博。圖擷自美聯社
新加坡報業29日市值損失2.86億星元；勝科工業損失2.68億星元；SATS損失1.79億星元；康福德高損失1.3億美元 資料來源：彭博。圖擷自美聯社

MSCI公司調整MSCI新加坡指數的權重，將四檔新加坡最大的股票剔除在外，因而湧現空前賣壓，這四檔星國藍籌股上月29日市值一共蒸發8.63億星元（6.13億美元）。

彭博彙編的數據顯示，以技術指標來看，在這四檔遭剔除的股票中，新加坡報業和勝科工業（Sembcorp Industries）29日出現超賣的情況，而康福德高（ComfortDelGro）和SATS地勤公司也接近超賣區。

投顧業者United First Partners亞洲研究部主管Justin Tang指出，由於這些遭剔除MSCI的公司面對「疫情的直接打擊」，因而加劇股價下跌。

新加坡報業股價29日重挫12.3%，報1.28星元，為自1992年以來最低的收盤價。勝科工業跌至2004年來最低，康福德高也創下五周以來的最低點。

MSCI明晟指數編纂公司會根據5月12日公布的半年度指數檢討結果來宣布新增或剔除的成分股。該公司聲明指出，最新權重在5月29日收盤生效。

新加坡 MSCI 疫情

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