美國半導體產業正加強遊說，向聯邦政府爭取370億美元的建廠和研發補助，以力保美國的技術繼續領先其他對晶片業提供高額補貼的國家，尤其是中國大陸；產業界解讀，這無疑是想要透過補助打造美國半導體國家隊，提高國內生產比例。

華爾街日報（WSJ）報導，美國半導體產業協會（SIA）的370億美元補貼草案，包括投入50億美元新建一座晶片廠，150億美元協助各州爭取半導體投資，另外170億美元用於增加基礎研究、應用研究資金和新的技術中心。

SIA推測，大陸的晶片產能在2030年時將倍增，占全球總產能約28%。美國的英特爾、格芯都是全球最大晶片製造商之一，但其晶片只有12%在國內生產，因國外的補貼政策促使他們把產線轉向亞洲、以色列和愛爾蘭等地。