美示威蔓延 景氣雪上加霜

美國反種族歧視示威活動暴力程度升高，零售商與餐廳業者首當其衝，電商巨擘亞馬遜（Amazon）決定縮減送貨規模，蘋果（Apple）也關閉部分美國直營門市，對於剛準備從新冠肺炎疫情緩步復原的經濟和企業，無疑是雪上加霜。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德5月25日遭白人警察用膝蓋壓頸窒息而死，在全美掀起抗議浪潮，連日來至少已有75個城市舉行示威活動，超過24個州長與市長宣布實施宵禁，這是1968年非裔民權領袖金恩博士遇刺以來，美國首見如此大規模宵禁。NBC報導，特勤局甚至在5月29日傍晚一度護送美國總統川普進入白宮的地下掩體，待了約1小時。

在抗議過程中部分不肖人士趁火打劫，蘋果、亞馬遜及沃爾瑪、目標百貨等零售通路都遭池魚之殃，為維護員工和財產安全，紛紛宣布暫時關閉部分分店或營運據點；愛迪達甚至表示暫時關閉所有美國門市。亞馬遜也宣布將調整送貨路線，並暫停出貨至部分地區。

除了連鎖企業，許多小型店家同樣受害，尤其是許多地方近一、兩周才陸續「解封」，生意還沒恢復到疫情前水準，破壞性的示威活動又接踵而至。

路透報導，雪梨西太平洋銀行匯市分析師卡洛指出，這也不是美國第一次發生街頭抗爭，「但短期而言，這些事件引發的混亂與分裂令人擔憂，何況在各經濟體和各地試圖重啟、企業尋求復甦的此刻，這可能還是代表某些意義，儘管這些狀況也許只是短暫的。」

然而，許多企業主管與老闆仍堅定支持示威抗議人士，反對種族歧視等不公不義之事。蘋果執行長庫克在給員工的信函中，公開撻伐警察執法過當，並坦言美國確實存在不平等，司法系統需要改善這個問題。