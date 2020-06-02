亞企帶頭 狂發垃圾債

新興經濟體中風險較高的借款人再度試探國際債市，主因投資人對經濟重啟將刺激全球成長轉趨樂觀；開發中國家垃圾級債券發行狀況，以亞洲企業最為踴躍，領先拉美、中東和非洲。

儘管中國大陸美元債等高評級債券的需求4月時觸及紀錄高點，但垃圾級借款人也正設法發債；法巴資產管理公司表示，這是新興經濟體借款人差異化的跡象。對於部分亞洲市場和中國大陸離岸信用市場的前景，法巴資產管理感到樂觀。

亞洲的垃圾債市場由近年來湧入離岸市場的中國借款人主導；法巴駐香港新興債資深投資專家托瓦表示：「4月時，亞洲高收益債市開始回歸，但其他地區尚未出現這種現象。」他並指出，來自當地投資人的需求，扶助這些發債者順利籌資。

彭博彙整的資料顯示，新興市場的企業和政府，今年來已透過發行美元債籌資逾2,920億美元。3月時，疫情的威脅和油價走軟更加明顯，發債狀況幾乎停擺。

不過，今年前五個月新興市場美元債的籌資額，雖衝上紀錄新高，但發債者的數量卻跌至四年低點。