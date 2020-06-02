南韓拚新政 斥資620億美元

在大幅下修全年經濟成長預測後，南韓政府公布了規模76兆韓元（620億美元）的「新政」支出計畫，以5G和人工智慧（AI）為兩大主軸，期能在疫情過後重塑南韓經濟。

這項由總統文在寅最初於4月提出的計畫，目標是透過支持就業成長和新產業，以重新確定到2025年底為止的經濟重點。據下半年政策展望聲明，此計畫的部分資金來自正在起草中的第三次追加預算案。增加支出將有助提振經濟。根據政府1日預測，南韓今年經濟增速僅0.1%，遠低於疫情爆發前預估的2.4%，也是1998年亞洲金融危機來最慢。政府承認，若出現第二波疫情，可能還會再下調成長預測。

南韓產業通商資源部同日公布，5月出口比去年同期銳減23.7%，為今年來第二個月呈現兩位數降幅。由於南韓經濟仰賴出口貿易，南韓央行日前已預測，南韓經濟今年將出現亞洲金融危機以來首見萎縮。

文在寅政府迄今已宣布了250兆韓元支撐經濟的措施，包括直接支持、貸款和金融市場穩定資金。雖然之前的措施聚焦於幫助經濟擺脫疫情，但政府長期支出計畫的目標是到2022年創造55萬個就業機會，尋求擁有10萬名AI和軟體程式專家。

到2022年文在寅任期屆滿時，這項計畫的支出將達到31兆韓元，在2025年前再支出45兆韓元。

重點是在各產業推廣使用5G無線網絡和AI，以及在南韓最低度開發的領域促進數位化發展。