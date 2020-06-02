聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓拚新政 斥資620億美元

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

在大幅下修全年經濟成長預測後，南韓政府公布了規模76兆韓元（620億美元）的「新政」支出計畫，以5G和人工智慧（AI）為兩大主軸，期能在疫情過後重塑南韓經濟。

這項由總統文在寅最初於4月提出的計畫，目標是透過支持就業成長和新產業，以重新確定到2025年底為止的經濟重點。據下半年政策展望聲明，此計畫的部分資金來自正在起草中的第三次追加預算案。增加支出將有助提振經濟。根據政府1日預測，南韓今年經濟增速僅0.1%，遠低於疫情爆發前預估的2.4%，也是1998年亞洲金融危機來最慢。政府承認，若出現第二波疫情，可能還會再下調成長預測。

南韓產業通商資源部同日公布，5月出口比去年同期銳減23.7%，為今年來第二個月呈現兩位數降幅。由於南韓經濟仰賴出口貿易，南韓央行日前已預測，南韓經濟今年將出現亞洲金融危機以來首見萎縮。

文在寅政府迄今已宣布了250兆韓元支撐經濟的措施，包括直接支持、貸款和金融市場穩定資金。雖然之前的措施聚焦於幫助經濟擺脫疫情，但政府長期支出計畫的目標是到2022年創造55萬個就業機會，尋求擁有10萬名AI和軟體程式專家。

到2022年文在寅任期屆滿時，這項計畫的支出將達到31兆韓元，在2025年前再支出45兆韓元。

重點是在各產業推廣使用5G無線網絡和AI，以及在南韓最低度開發的領域促進數位化發展。

南韓 疫情

延伸閱讀

韓版新政將投入76兆韓元 創造55萬就業機會

看好救經濟措施奏效 韓政府估今年經濟成長0.1%

比照戰時預算救經濟 文在寅：政府也要勒緊腰帶

文在寅邀韓國國會2大黨鞭午餐 推展朝野協治

相關新聞

美中緊張升高 大陸傳停購美農產品

知情人士透露，在香港問題導致美中緊張加劇之際，中國大陸官員已告知國營農企，暫停採購黃豆、玉米在內的部分美國農產品，恐危及...

美示威蔓延 景氣雪上加霜

美國反種族歧視示威活動暴力程度升高，零售商與餐廳業者首當其衝，電商巨擘亞馬遜（Amazon）決定縮減送貨規模，蘋果（Ap...

全美肉品供應緊俏 緊繃局面估將持續數月

新冠肺炎疫情趨緩，全美肉類供應鏈逐漸回歸正軌，但美牛、美豬等肉品的產量仍不如去年同期，帶動零售價格飆漲，預料肉品供應緊繃...

遭剔除MSCI 四檔星國藍籌股市值蒸發6.13億美元

MSCI公司調整MSCI新加坡指數的權重，將四檔新加坡最大的股票剔除在外，因而湧現空前賣壓，這四檔星國藍籌股上月29日市...

扛不住疫情衝擊 北韓變相課「富人稅」

面對新冠肺炎疫情和封鎖措施的雙重打擊，北韓政府時隔17年再度發行公債，計劃「強迫」富有階級自掏腰包買單，以支應六成政府預...

美中協議存廢…困住川普

了解華府想法的人士說，儘管美國總統川普不滿北京處理新冠肺炎疫情的方式、對港版國安全法感到憤怒，以及對中國大陸實現購買美國...

美國包裝食品 買氣難延續

華爾街日報報導，疫情危機已大幅轉變美國人採購食物的方式，讓近年陷入掙扎的大型包裝食品業者，業績意外攀升，但對若干品牌而言...

亞企帶頭 狂發垃圾債

新興經濟體中風險較高的借款人再度試探國際債市，主因投資人對經濟重啟將刺激全球成長轉趨樂觀；開發中國家垃圾級債券發行狀況，...

南韓拚新政 斥資620億美元

在大幅下修全年經濟成長預測後，南韓政府公布了規模76兆韓元（620億美元）的「新政」支出計畫，以5G和人工智慧（AI）為...

美要組半導體國家隊

美國半導體產業正加強遊說，向聯邦政府爭取370億美元的建廠和研發補助，以力保美國的技術繼續領先其他對晶片業提供高額補貼的...

美中緊張升溫、美國爆發示威潮 道指早盤跌逾100點

美股1日早盤下跌，道瓊工業指數跌108.27點或0.43%、標普500指數跌0.26%、那斯達克指數跌0.09%。

看好救經濟措施奏效 韓政府估今年經濟成長0.1%

韓國經濟受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊，今年經濟成長率展望不佳，不過，韓國政府預期一系...

熱門新聞

紐時：白宮被包圍時 川普被帶到白宮地下堡壘避難

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

川普想把G7擴大G11 疑組「反中」聯盟孤立中國

夜晚聽見嘎啦聲響屋子瞬間懸空一半 她崩潰：新車已在懸崖下

升空19小時後 SpaceX飛龍太空船與國際太空站成功接合

非裔男之死／NIKE修改招牌標語「Don't Do It」別假裝美國沒問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。