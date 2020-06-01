美中緊張升溫、美國爆發示威潮 道指早盤跌逾100點

美股1日早盤下跌，道瓊工業指數跌108.27點或0.43%、標普500指數跌0.26%、那斯達克指數跌0.09%。

交易員在6月的第1個交易日，衡量各種情勢，包括美國經濟在逐步重啟的同時，全美各地爆發示威抗議潮，因一名非裔男子遭白人警察壓頸致死。

彭博資訊引述知情人士報導，在香港問題導致美中緊張加劇之際，中國大陸官員已告知國營農企，暫停採購黃豆在內的部分美國農產品，恐危及美中第一階段貿易協議。

National Securities首席市場策略師霍根表示，從上周五美股收盤以來，包括全美抗議潮、美中動盪，都是市場利空，「以美股現行價位而言，若漲勢暫歇並拉回，我不會感到意外。」