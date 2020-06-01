澳洲紓困大撒幣 學者、專家提示警

澳洲政府無節制補助失業勞工，專家提經濟恐崩盤示警！財經記者佛蘭德表示，政府拋出1700億美元補助勞工，「反將使澳洲陷入空前絕後的經濟衰退潮。」澳洲儲備銀行行長洛威也呼籲，政府應以基礎建設創造就業機會等紓困勞工。雪梨大學教授希奇及賈金斯博士則提醒，政府應重視人民更深層的心理健康。

政府以直觀救經濟？

根據《ABC》報導，澳洲政府不計代價地投入巨額金錢試圖掌握疫情，但有專家學者認為，政府花錢紓困的態度過於直觀。

主跑財經30年的澳洲記者佛蘭德表示，澳洲目前面臨每週約40億美元的生產力損失、銀行存底僅剩下40億美元，總理莫里森卻毫無節制地補助失業勞工，拋出高達1700億美元的紓困計劃，「將使澳洲陷入空前絕後的經濟衰退潮。」他擔憂說：「到時候即便澳洲人還活著，國內的錢也要被花光了。」

澳洲昆士蘭省北部依賴旅遊業的地區失業率將近百分之百，全國建築業及房地產業合計裁員約80萬人。澳洲儲備銀行行長洛威呼籲，總理莫里森應該停止補貼失業員工補助金，以更長遠的策略振興國內經濟，例如提出興建基礎設施計劃，以創造就業機會。

自殺人數恐增25%

除此之外，澳洲人也面臨極大的精神健康困擾。據《雪梨晨鋒報》報導，澳洲急診醫學院賈金斯博士說：「患有精神疾病的澳洲人正因防疫隔離而苦苦掙扎，一般人則是受到無法進行日常工作陷入低潮，他們也沒有管道向心理學家或醫生求助。」

賈金斯強調，政府需採取行動改善及整合精神衛生服務的資源，不單單只是用金錢補助人民生活，「否則我們只會看到患有精神疾病的人數字愈來愈高。」雪梨大學大腦思維中心教授希奇則以模型分析，並表示如果政府再不重視人民的心理問題，自殺人數將增加25%。

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