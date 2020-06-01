儘管受疫情衝擊程度小 美國百萬富翁仍縮減支出

最新調查顯示，儘管新冠肺炎疫情幾乎未衝擊美國富裕人士的收入與資產負債表，但他們仍計劃縮減支出。

CNBC百萬富翁調查訪調了750名可動用資產在百萬美元以上的富裕人士，而多數美國百萬富翁說，今年夏季的支出會比往年少。他們最有可能暫緩購買房地產、新車，及花錢度假，許多人將暫緩這類消費行為至少一年。

該調查顯示，逾四分之一百萬富翁基於疫情，將延緩購買房地產；有15%的富豪計劃延後買車，另有10%受訪者將延緩度假。當這些百萬富翁被問及，何時會完成這些消費行為，37%受訪者說2021年或之後。

CNBC的調查由Sepctrem集團執行，而該集團總裁華柏表示：「富人仍小心翼翼，他們從上次的危機體到，需要的應急資金可能比原先預期還多。目前他們就是不希望花大筆資金購物。」

無可否認，百萬富翁較不受新冠肺炎帶來的經濟傷害衝擊。多數富人預估，到今年底之前，持有的資產會持平或更多，近四分之三受訪者也說，收入會相同或更高。

然而，富人在消費行為上保持謹慎，部分與他們對經濟的看法有關。半數富人相信，這次的衰退會比2008-2009年的大衰退還長。若要花大筆資金購物，例如買房或購車，一些富人或許在等價格進一步下跌。