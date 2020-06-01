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澳洲將強制科技業向媒體付費 Google拒絕

中央社 / 雪梨1日綜合外電報導

澳洲政府即將強制實施收入分享方案，要求谷歌（Google）等科技巨擘每年支付數以億計美元補償澳洲新聞媒體。對此，Google已經拒絕。

Google澳洲最高主管表示，每年從新聞相關廣告賺進的收入僅1000萬澳幣，根本只有政府監督機構估計金額的九牛一毛。

澳洲將公布計畫，強制大型網路公司分享在其服務平台刊登新聞賺進的廣告收益，全世界都在密切關注澳洲此舉。

澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）估計，Google和臉書（Facebook）每年在澳洲的廣告收入合計約60億澳幣。

大型新聞發行商要求Facebook和臉書這兩家公司每年至少支付10%所得給本地新聞機構，他們說，這兩家全球性科技巨擘讓本地新聞機構廣告收入大減。

Google澳洲總經理席瓦（Mel Silva）表示，這個數字完全不切實際。

席瓦昨天在部落格貼文說：「我們都同意高品質的新聞擁有極大的社會價值，但我們也得了解經濟。」

她說，Google去年靠新聞相關搜尋旁的廣告點閱，僅賺進1000萬澳幣。

她說：「我們的營收很大一部分並非來自新聞搜尋，而是來自有商業意圖的搜尋，例如某人搜尋『跑鞋』，接著點擊廣告。」

澳洲 廣告

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