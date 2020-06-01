逾十年多最慘！疫情重傷 日所有行業首季獲利大減32%

機器化時代來臨，連新聞編輯也躲不掉人工智慧（AI）的取代！外媒日前相繼報導，微軟公司決定用AI取代原本維護新聞網站的編輯團隊，負責在MSN網站與微軟瀏覽器上選擇新聞、審核新聞的數十名編輯，日前已收到微軟的解僱信。微軟透過聲明指出，他們與其他科技公司一樣，會考慮未來趨勢，而AI就是值得增加投資的新領域。

2020-05-31 17:18