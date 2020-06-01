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逾十年多最慘！疫情重傷 日所有行業首季獲利大減32%
共同社報導，根據日本財務省一日公布的今年1-3月統計初值，除金融、保險業外所有行業經常利潤年減32%至15.136兆日元（約新台幣4.21兆元），連4季下滑，創2009年第三季減少32.4%以來，時隔約十年半來最大減幅紀錄。
此外，銷售額也減少3.5%至359.5572兆日元（約新台幣99.97兆元），連3個季度下降。日本財務省指出，這反映新冠疫情導致經濟整體形勢嚴峻的趨勢。
此次財務省之所以未公布統計終值，是因為疫情影響導致企業回答率不足，據悉還會在7月底再度公佈。
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