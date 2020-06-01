南韓「貿戰期限」到期 日本就是不撤出口限制

南韓政府先前要求日本就是否撤銷對南韓出口限制措施，在5月31日前表達明確立場。日媒報導，日本政府認為期限是南韓單方面設定，日方不會在韓方所設限期內答應撤銷出口管制。

共同社報導，日本經濟產業省自去年7月管制關鍵電子原料對南韓出口，並將南韓從貿易優惠名單中剔除，韓方也從優惠名單中剔除日本作為報復，雙方相持不下。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部5月12日表示，已改善日本提出的3項限制出口原因，要求日方在5月底前就恢復對韓出口表態。日方先前以韓日政策對話中斷、南韓未對常規武器採取「全面管制」（catch-all）、出口管理措施及人力不足等3項理由，對南韓實施出口管制。

外界認為，日本政府此舉是為報復南韓最高法院判決日企須就前徵用工（二戰時期遭日本企業強徵的南韓勞工）賠償，不太可能改變既有立場。

據報導，在日本去年採取限貿措施後，南韓向世界貿易組織提起申訴。如果這次日方不改變態度，韓方可能重啟申訴。南韓政府相關人士表示，將綜合日本的立場等各種因素後考慮今後應對方案。

日本經濟新聞、韓聯社等媒體都認為，日韓兩國在「強徵勞工案」上的立場沒有改變，因此在貿易協商方面難以取得進展。韓媒「財經新聞」認為，日本首相安倍晉三民意支持率下降局面下，可能會強打「反韓」牌。