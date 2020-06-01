美股道瓊期指一度跌200點 憂心全美示威衝擊經濟復甦
美股期指今天在亞洲早盤下跌，三大指數均一度下跌0.8%左右，美股道瓊期指一度跌200點。顯示投資人擔憂美國多個城市爆發的示威抗議可能爆發新一波新冠肺炎疫情，衝擊經濟復甦前景。
日圓和黃金價格上揚。美股道瓊期指下挫逾0.8%，標普500指數期貨和那斯達克期指也跌逾0.8%，跌幅目前縮小到0.5%左右。
因為抗議活動暴力程度升高，周日電商巨擘亞馬遜（Amazon）縮減送貨規模，蘋果（Apple）也因而關閉部分美國零售門市，投資人正在評估，仍在延燒的示威抗議活動將會如何衝擊美國經濟復甦。
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