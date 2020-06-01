快訊

最漫長的出逃：非洲同志難民被疫情圍困的「出肯亞記

影／台中東區新民街暗夜火警 26間攤商付之一炬

美股道瓊期指一度跌200點 憂心全美示威衝擊經濟復甦

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
憂心全美抗議活動延燒，美股期指在亞洲盤下跌。 美聯社
憂心全美抗議活動延燒，美股期指在亞洲盤下跌。 美聯社

美股期指今天在亞洲早盤下跌，三大指數均一度下跌0.8%左右，美股道瓊期指一度跌200點。顯示投資人擔憂美國多個城市爆發的示威抗議可能爆發新一波新冠肺炎疫情，衝擊經濟復甦前景。

日圓和黃金價格上揚。美股道瓊期指下挫逾0.8%，標普500指數期貨和那斯達克期指也跌逾0.8%，跌幅目前縮小到0.5%左右。

因為抗議活動暴力程度升高，周日電商巨擘亞馬遜（Amazon）縮減送貨規模，蘋果（Apple）也因而關閉部分美國零售門市，投資人正在評估，仍在延燒的示威抗議活動將會如何衝擊美國經濟復甦。

美股 新冠肺炎

延伸閱讀

美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

道瓊期指躍漲650點 Moderna疫苗試驗再釋利多

道瓊期指今大跌逾300點 三因素可能應驗低迷5月天

吉利德新冠藥瑞德西韋獲正面進展 美股期指擴大漲幅

相關新聞

G7峰會延至9月 川普擬邀印澳韓俄

美國總統川普五月卅日表示，將推遲原定六月底舉行的七大工業國（Ｇ７）高峰會至九月，並考慮擴大邀請俄羅斯、澳洲、印度、南韓與...

OPEC+計畫提前召開會議 可能維持全額減產

油國組織與夥伴國（OPEC+）即將決定是否將下次部長會議的時間提前數天，討論7月起仍維持每日減產970萬桶，還是稍稍放鬆...

美股道瓊期指一度跌200點 憂心全美示威衝擊經濟復甦

美股期指今天在亞洲早盤下跌，三大指數均一度下跌0.8%左右，美股道瓊期指一度跌200點。顯示投資人擔憂美國多個城市爆發的...

今天開盤前 五件國際事不可不知

全美周末因抗議非裔男子遭白人警察壓頸致死的街頭示威活動，暴力程度升高，多個主要城市陷入混亂，群眾聚集恐會爆發第二波新冠疫...

日防堵華為 設採購新制

日本政府將要求會處理民眾個資的96個具官方色彩的法人機構，在採購通訊設備時將國家安全風險納入考量，此舉似乎是針對中國大陸...

宅經濟火 亞洲電商業績飆

新冠肺炎疫情刺激「宅經濟」，亞洲消費者的網購活動大幅升溫，連帶電商蓬勃發展，電商巨擘蝦皮第1季的網站成交金額（GMV）就...

獲邀參加G7 澳歡迎南韓謹慎

美國總統川普表示七大工業國（Ｇ７）高峰會擬擴大邀請澳洲、印度、南韓和俄羅斯與會，澳洲表示歡迎，並稱已和美國討論此事。南韓...

彭博資訊專欄／川普對付中國 要更有智慧

中國大陸決定在香港實施「港區維護國家安全」，是一大錯誤，將打擊香港的自治，從而削弱經濟成就。這也再度證明美國需要一套更有...

人民幣疲軟…美股的痛點

美中衝突因香港問題加劇，雙方關係降至1979年正常化以來的低點，但美股上周仍上漲，反映市場比較關注疫情狀況和經濟復甦前景...

美半導體業爭取聯邦補助 維持對中國大陸領先優勢

美國半導體產業正加強遊說，向聯邦政府爭取數百億美元的建廠和研發補助，以力保美國的技術繼續領先中國大陸等高額補貼晶片業的國...

G7峰會擬延期 將擴大陣容

美國總統川普表示，他計劃將原訂於6月在華府召開的七大工業集團（G7）峰會延後到秋天（9-11月），甚至可能延到11月美國...

德、英規劃刺激方案 支持後疫情經濟復甦

德國媒體報導政府正在規劃一套規模750億至800億歐元（830億至890億美元）的刺激方案，以支持後疫情時代的經濟復甦。...

熱門新聞

讀賣：日本考慮放寬這4國公民的入境限制 台灣暫未入列

美暴動惡夜！洛杉磯、西雅圖等多個城市宣布實施宵禁

示威演變暴力衝突！加州州長宣布 洛杉磯進入緊急狀態

影／美國示威傳出亂象 群眾闖LV店搶劫名牌包

她為了老人年金將祖母屍體冰封16年 9年來詐領高達500多萬

全美示威再擴大！16州25個城市宣布宵禁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。