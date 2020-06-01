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台積電ADR上周五 小漲0.1%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電上周五（5月29日）終場小漲0.1%，報50.33美元，較台北交易股票溢價3.48%。

美股道瓊指數上周五微跌17.53點或0.07%，收報25,383.11點。標普500漲14.58點或0.48%，報3,044.31點。那斯達克漲120.88點或1.29%，報9,489.87點。費城半導體漲47.83點或2.65%，報1,852.49點。

台灣加權股價指數上周五小漲0.07%，收在10,919點。台積電小跌0.68%，收292元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 61.24 1.24 61.8 -0.91

中華電 CHT 111.16 0.84 110.5 0.59

台積電 TSM 302.16 0.1 292 3.48

聯電 UMC 15.19 0.8 15.45 -1.69

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 台股 半導體

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