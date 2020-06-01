今天開盤前 五件國際事不可不知

全美周末因抗議非裔男子遭白人警察壓頸致死的街頭示威活動，暴力程度升高，多個主要城市陷入混亂，群眾聚集恐會爆發第二波新冠疫情。上周五美國總統川普宣布對中國大陸的制裁措施，雷聲大雨點小，投資人擔心的嚴峻情況沒有發生，美股當天收盤普遍上漲。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

● 全美抗議活動暴力升高，多個城市宣布宵禁

全美周末30多個主要城市，因非裔男子弗洛依德遭白人警察壓頸致死案而引發的街頭抗議，暴力情況升高。洛杉磯、舊金山、費城、亞特蘭大、西雅圖、丹佛等城市宣布宵禁。示威活動聚集眾多民眾，恐將爆發第二波新冠病毒疫情。

● 人民幣疲軟會是美股痛點

美中衝突因香港問題加劇，雙方關係降至1979年正常化以來的低點，但美股上周仍上漲，反映市場比較關注疫情狀況和經濟復甦前景。但專家指出，人民幣匯率疲軟、疫情造成經濟重啟延緩，以及美中緊張重創供應鏈與國際貿易等風險，可能導致美股大幅挫跌。

● OPEC+計畫提前召開會議 可能維持全額減產

油國組織與夥伴國（OPEC+）即將決定是否將下次部長會議的時間提前數天，討論7月起仍維持每日減產970萬桶，還是稍稍放鬆。如果確定提前召開，將使OPEC+有更多的時間，依據最新減產計畫通知客戶7月的供油計畫。

● 美股上周末四大指數除道瓊微跌外，其餘收漲

美國總統川普上周五強力譴責中國大陸、揚言制裁大陸官員、取消香港特殊待遇後，當天美股除道瓊工業指數道瓊微跌幾乎沒有變動，其餘三大指數都上揚；科技股領漲，那斯達克漲1.29%，費城半導體勁升2.65%。

三大指數在5月最後交易日，周線與月線都收紅大有斬獲。標普500自3月低點已上漲30%，周線和月線則是分別上漲3%和4.5%，以連續兩個月表現來看，是2009年以來最佳。道瓊周線也漲3%多，月線漲3.9%。那斯達克周線收漲1.8%，月線上揚6.8%。

● G7峰會擬延期 將擴大陣容

美國總統川普表示，他計劃將原訂於6月在華府召開的七大工業集團（G7）峰會延後到秋天（9-11月），甚至可能延到11月美國大選之後再舉行，並且願意擴大邀請俄羅斯、澳洲、印度及南韓領導人與會，但未提到將邀請全球第二大經濟體中國。